الأبيض تسلّم بروتوكول "الحمل خلال الكوليرا"

إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه في الوزارة، رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة النسائية والتوليد الدكتور رمزي فينان وأمين الصندوق الدكتور جورج يارد.



Advertisement وتناول البحث بروتوكول "الحمل خلال وباء الكوليرا"، والذي اعدته الجمعية بالتنسيق مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي والجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وبمشاركة من اطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الاحمر. وتناول البحث بروتوكول "الحمل خلال وباء الكوليرا"، والذي اعدته الجمعية بالتنسيق مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي والجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وبمشاركة من اطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الاحمر.



كما عرض فينان لوزير الصحة اقتراح مشروع لتطوير نظام متكامل لتقديم الخدمات الصحية Integrared Health Delivery System والذي من شأنه خفض كلفة الخدمات الصحية مع الحفاظ على جودتها.

من جهته، أعرَبَ الابيض عن" استعداد وزارة الصحة للتعاون والتنسيق مع الجمعية على مشاريع مستقبلية متعلقة بالصحة الانجابية"، وأثنى على" الجهود التي تبذلها الجمعية وخصوصاً في هذه المرحلة من تفشي الوباء".



