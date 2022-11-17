بوحبيب استقبل ورونيكا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي وضعته في اجواء الاتصالات التي قامت بها خلال جولة لها على بعض الدول وكذلك التقرير 1701 الذي سيصدر عن مجلس الامن في 25 من الشهر الجاري كما تم البحث في الامور الاقليمية خصوصا ازمة النزوح السوري وموقف لبنان منها.

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