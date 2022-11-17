برنامج تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ79 للاستقلال

صدر عن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية البيان التالي:

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بتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، صدر عن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع مديرية شؤون الرئاسة في مجلس النواب والمديرية العامة للمراسم في رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تضمنت برنامج تكريم رجالات الاستقلال، لمناسبة الذكرى الـــ 79 للاستقلال، بوضع أكاليل من الزهر على اضرحتهم بإسم "الجمهورية اللبنانية" وذلك يوم الاثنين في 21 تشرين الثاني الجاري، وفق الاتي:- تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: الوزير هنري خوري الساعة 10,00.- ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: الوزير جورج كلاس الساعة 11,30.- ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير: الوزير موريس سليم الساعة 10,00 .- ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: الوزير عباس الحاج حسن الساعة 11,00.- ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: الوزير يوسف الخليل الساعة 11,30.- ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي: الوزير عباس الحلبي الساعة 10,00 .- ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس: الوزير بسام مولوي الساعة 10,00 .- ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: الوزير ناصر ياسين الساعة 10.30.- ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء: الوزير بسام مولوي الساعة 12,00.- ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: الوزير وليد فياض الساعة 11,00.- ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: الوزير وليد نصار الساعة 11,30.- ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: الوزير وليد نصار الساعة 10,00.- ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: الوزير جوني القرم الساعة 11,00 .- تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: الوزير جورج بوشيكيان الساعة 11,00.- ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: الوزير امين سلام الساعة 9,30.ويزور الوزير عصام شرف الدين عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم نفسه بيت الاستقلال في بشامون، فيما يزور النائب قاسم هاشم في الساعة الحادية عشرة قلعة راشيا، ويضع الوزير يوسف الخليل ، عند الساعة العاشرة، إكليلاً على ضريح رشيد بيضون في العاملية، رأس النبع.ويوم الثلثاء في 22 تشرين الثاني الجاري، يضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم إكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على قاعدة تمثال الأمير فخر الدين في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويضع الوزير عباس الحلبي إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.