دعا رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل محازبيه، في تعميم داخلي، لعدم مهاجمة أحد في اللقاءات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسّرب كلام له يهاجم فيه رئيس "تيّار المردة" سليمان فرنجيّة.

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وفي في ما يلي مضمون التوضيح داخلي الموجّه لـ"التيار": "التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥".