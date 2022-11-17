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لبنان

قرار لوزير الماليّة... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 08:36
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون موازنة 2022) المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند " ج" من المادة 45 قانون ضريبة الدخل، فاسحاً المجال أمام المعنيين الاستفادة من إعادة التقييم المشار اليها قبل نهاية المهلة الزمنية في 31/12/02022
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لمن يرغب بالإطلاع على القرار مفصلاً العودة الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb
 

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