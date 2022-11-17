أسعار خياليّة للطحين "المدعوم" في مشاريع القاع!

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صادرت دورية من جهاز أمن الدولة- مكتب الهرمل، كمية كبيرة من الطحين المدعوم من وزارة الإقتصاد، يتم بيعه في السوق السوداء بأرقام خيالية في مشاريع القاع.وقد القي القبض على التجار الذين يبيعون الطحين وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص.