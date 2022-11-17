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لبنان

لقاء بين فرنجية وخليل وصفا: ماذا في التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2022 | 09:23
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سجلت على هامش واجب العزاء بوفاة والدة زوجة الوزير السابق سليمان فرنجية في ادما، خلوة جانبية امتدت لنصف ساعة ضمت فرنجية ومساعد الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا.
وصودف وجود النائب الان عون وكريمة الرئيس السابق ميشال عون السيدة ميراي لتقديم واجب العزاء.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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