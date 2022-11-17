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لبنان

ما جديد "تأمين نقل المونديال" عبر "تلفزيون لبنان"؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 09:30
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لا تزال المفاوضات مع الجانب القطري لتأمين بث مباريات كأس العالم للعام 2022 عبر "تلفزيون لبنان" قائمة، ولم يتم حسم الموضوع إلى حينه، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.
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وأوضح البيان "أن تعقيدات وصعوبات كثيرة تعتري المفاوضات، والوقت الضيق عامل غير مساعد، علما أن المكاري لم يوفر ولن يوفر جهدا في هذا الإطار".

لبنان

رياضة

كأس العالم2022

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