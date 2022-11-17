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لبنان

اعتدوا عليه وطعنوه بسكين عند مفرق بلدة القليلة!

Lebanon 24
17-11-2022 | 09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الشبان اعتدوا على م.نجدي من بلدة صريفا، عند مفرق القليلة جنوب صور.
وعملت فرق جمعية الرسالة - مركز القليلة على نقله إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، بسبب تعرضه للطعن بواسطة سكين.
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