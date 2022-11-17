اعتدوا عليه وطعنوه بسكين عند مفرق بلدة القليلة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الشبان اعتدوا على م.نجدي من بلدة صريفا، عند مفرق القليلة جنوب صور.

وعملت فرق جمعية الرسالة - مركز القليلة على نقله إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، بسبب تعرضه للطعن بواسطة سكين.