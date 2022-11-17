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لبنان

مطر: لتضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد

Lebanon 24
17-11-2022 | 09:56
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إعتبر النائب إيهاب مطر ان "أمن المواطن فوق كل اعتبار، وليس مقبولا ان يصبح المدنيون الآمنون في منازلهم عرضة لإطلاق نار من زمرة زعران يستخدمون سلاحهم اثر خلافات في ما بينهم".

 
واشار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى ان "المطلوب من الأجهزة الأمنية التي نحترمها ونجلها أن تضرب بيد من حديد لإعادة الأمن إلى طرابلس وجوارها وسحب السلاح غير الشرعي من أيدي الخارجين عن القانون".
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