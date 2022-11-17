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لبنان

المرتضى كرّم محمد مراد تقديراً لاسهامه في إعادة لبنانيين من اوكرانيا

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:00
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، الدكتور محمد حيدر مراد، وكانت مناسبة جرى خلالها التداول في شؤون عامة والتطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وتم التطرق الى الاوضاع الصعبة التي عانى منها اللبنانيون في اوكرانيا مؤخرا والجهود التي بذلها مراد لمساعدتهم وتأمين عودتهم الى لبنان.
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وكانت لفتة من المرتضى بمنح مراد درعاً تقديرية لتميزه بالثقافة الوطنية التي تجسدت في اسهامه بإعادة اللبنانيين العالقين في اوكرانيا الى ربوع الوطن.

بدوره، شكر مراد وزير الثقافة، مؤكدًا استعداده "للتعاون في كل المجالات لما يعود بالمنفعة على الجميع".
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