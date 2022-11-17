"الهجرة غير النظامية" محور لقاء في دار الفتوى بطرابلس

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عُقِد في دار الفتوى في طرابلس برعاية القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وحضوره وعضو المجلس الإسلاميّ الشّرعيّ الشّيخ أمير رعد، لقاء حول الهجرة غير الشرعيّة، ضم الهيئة النّسائيّة في دار الفتوى ممثلة بمها الفوال وإيمان أمين، رئيسات جمعيّات نسائيّة في طرابلس، وممثّلات لها، وقيّمات على المبادرات الاجتماعيّة والدّاعمة فيها.وكانت كلمة للمفتي إمام، أشار فيها إلى أن دار الفتوى "هي دار الجميع"، مؤكدا "أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشتى السبل وضرورة التّعاون وتوحيد الجهود ليثمر العمل نحو الأفضل دومًا، وما أحوجنا لذلك في ظلّ الظّروف الرّاهنة"، داعيًا الله الى أن "يوفّق الخطى نحو النّفع وبذل الخير".