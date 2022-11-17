بو حبيب بحث مع أماني في العلاقات الثنائية

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفير إيران مجتبى أماني.وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الدولية.