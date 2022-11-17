أوساط معارضة تستغرب موقف عدوان

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استغربت أوساط سياسية معارضة ردّ نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان في الجلسة العامة اليوم على مداخلة النائب سامي الجميّل، الذي رأى أن إعتماد نصاب الجلسة الثانية يجب أن يكون بالنصف زائد واحد، فيما اعتبر أنّ النصاب يحتاج إلى الثلثين.واعتبرت الاوساط انه "بافتراض وجود خلاف مع الجميّل على موضوع النصاب، فقد أظهرت مداخلة عدوان تمايزا واضحا ومستغربا للقوات التي يفترض أن تكون في الخطّ المعارض نفسه".