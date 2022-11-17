شيخ العقل التقى شيا.. وهذا ما تمّ البحث به

إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في فردان اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، برفقة وفد من السفارة.



وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاريع الإنمائية والحياتية التي تقدمها USAID وأوجه التعاون في هذا الخصوص، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم وأعضاء في المجلس المذهبي ومشيخة العقل.

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كما استقبل الشيخ أبي المنى وفد الهيئة التأسيسية لمؤتمر "تحديات الأسرة في لبنان"، ضم ممثلين عن المرجعيات الروحية: الشيخ أمير رعد عن دار الفتوى، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم عن البطريركية المارونية، الشيخ الدكتور محمد حجازي عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق عن مشيخة العقل، إضافة إلى مدير العلاقات العامة في جمعية الإرشاد والإصلاح خضر الآغا. وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاريع الإنمائية والحياتية التي تقدمها USAID وأوجه التعاون في هذا الخصوص، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم وأعضاء في المجلس المذهبي ومشيخة العقل.كما استقبل الشيخ أبي المنى وفد الهيئة التأسيسية لمؤتمر "تحديات الأسرة في لبنان"، ضم ممثلين عن المرجعيات الروحية: الشيخ أمير رعد عن دار الفتوى، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم عن البطريركية المارونية، الشيخ الدكتور محمد حجازي عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق عن مشيخة العقل، إضافة إلى مدير العلاقات العامة في جمعية الإرشاد والإصلاح خضر الآغا.



وتم التداول في مواضيع الأسرة في لبنان والتحديات التي تواجهها.





ومن زوار شيخ العقل أيضاً، وفد ضم رئيس بلدية الورهانية سمير غانم، النحاتين عساف عساف ومنصور عساف لشكر أبي المنى زيارته لمحترف عساف في الورهانية، تشجيعا للفن والتراث والثقافة، وقدم له الوفد هدية من المحترف عربون تقدير واحترام.

وكان شيخ العقل ترأس أمس اجتماع اللجنة الادارية في المجلس المذهبي، واستقبل المقدم وائل محمود.