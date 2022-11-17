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لبنان

افرام: في وضعنا الحالي لا حل إلّا بالتوافق

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:23
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إعتبر رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام ان "الملف الرئاسي للأسف يرزح في مكانه. كل فريق ما زال متمسكا بموقفه، وهذا الوضع مقلق جدا لجهة هوية الشخص الذي يستطيع تأمين نصاب 86 صوتا من مجلس النواب في كل الدورات كما ينص الدستور، بالتوافق والاقناع".
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وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "أنا مؤمن أن هناك مساحات توافق وهموم مشتركة بين كافة الأفرقاء، كتخفيف وجع المواطن والحؤول دون استمرار انهيار مؤسسات الدولة وإقرار اللامركزية الموسعة وغيرها... لماذا لا تكون هذه المواضيع أساس التوافق، ونتناقش حول كيفية إدارة المواضيع الخلافية من خلال إطلاق الرئيس المقبل الحوار حولها؟".
 

واشار الى انه "في وضعنا الحالي لا حل إلا بالتوافق.. فلا غالب يربح بالكامل ولا خاسر يخسر بالكامل. يجب إدخال مفهوم التوافق المنتج البناء حول رئيس الجمهورية القادر على معالجة هذه الأولويات وعلى أساس المواضيع الملحة والضرورية".
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