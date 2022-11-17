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لبنان

اُدخل إلى المستشفى... طفل يتعرَض للاغتصاب في بلدة لبنانيّة وهذه هويّة المعتدي! (صورة)

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:32
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 16/11/2022، استحضر الى أحد مستشفيات صور قاصر مواليد عام 2014 سوري الجنسيّة، للاشتباه بتعرضه للاغتصاب في بلدة عيتيت.
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بعد معاينته من قبل الطبيب الشرعي، تم التثبّت من تعرّضه للاغتصاب، وأنّه يعاني من صعوبة في النطق.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المعتدي، ومكان تواجده في بلدة عيتيت، وتبيّن أنّه يدعى:

 ح. خ. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)
أودع الموقوف مخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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