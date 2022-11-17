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لبنان

الامن في سوريا وعودة النازحين... بوحبيب بحث مع شيا في دقّة "التقارير"

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:33
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يونا فرونتسكا في التقارير الأممية الصادرة حول انعدام الأمن في سوريا ومدى دقتها، في ضوء المعطيات المتوافرة لدى الوزارة حول إحياء سفارات غربية معتمدة في سوريا نشاطات ثقافية وفنية وإجتماعية في العاصمة ومدن سوريا أخرى، ما يناقض بعض التقارير الأممية حول عدم إمكانية عودة النازحين السوريين الى بلادهم  بسبب سوء الاحوال الأمنية.
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