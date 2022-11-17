طوني فرنجيّة في ردّ عنيف على باسيل: "جربنا وشفنا"... أوصلتنا الى "جهنم"

سيبقى #سليمان_فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد.
ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة.
"جربنا وشفنا"... أوصلتنا الى "جهنم". https://t.co/z8SsvQYups
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) November 17, 2022
سيبقى #سليمان_فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد.
ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة.
"جربنا وشفنا"... أوصلتنا الى "جهنم". https://t.co/z8SsvQYups