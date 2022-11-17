طوني فرنجيّة في ردّ عنيف على باسيل: "جربنا وشفنا"... أوصلتنا الى "جهنم"

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ردّ النائب طوني فرنجيّة على رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، الذي قال خلال مقابلة عبر "فرانس 24" "لا ادعم ترشيح فرنجية باختصار لأننا لا نتفق معه بالبرنامج السياسي"، وكتب فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر":"سيبقى سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد.ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة."جربنا وشفنا"... أوصلتنا الى "جهنم".