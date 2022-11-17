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لبنان

"القومي": لرفض تمرير الكابيتال كونترول

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:48
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دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي "النواب إلى رفض تمرير الكابيتال كونترول والتصدّي لخطة حصار الشعب اللبناني، التي في صلبها خطّة إقفاره".


واعتبر في بيان إثر الجلسة الاسبوعية لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، أن "إقرار خطة التعافي الشاملة كان ضرورة ملحة منذ بداية الأزمة لضبط ومنع تهريب الأموال وحماية أمن المجتمع، إلا أنها باتت اليوم تشكل ذريعة سخيفة للمتآمرين والضالعين في ضرب ما تبقى من بوادر عافية للنهوض، وما حصل من تلاعب وسرقة للأموال التي استثمر فيها المواطنون في القطاع المصرفي هو دليل سرقة منظمة وموصوفة وبرعاية جهة خارجية تمعن في زعزعة بنية المؤسسات في لبنان، وتشكل عامل حصانة وقوة لتلك المنظومة التي تبدو أكبر من الجميع".
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