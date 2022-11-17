20
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القومي": لرفض تمرير الكابيتال كونترول
Lebanon 24
17-11-2022
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي "النواب إلى رفض تمرير الكابيتال كونترول والتصدّي لخطة حصار الشعب اللبناني، التي في صلبها خطّة إقفاره".
واعتبر في بيان إثر الجلسة الاسبوعية لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، أن "إقرار خطة التعافي الشاملة كان ضرورة ملحة منذ بداية الأزمة لضبط ومنع تهريب الأموال وحماية أمن المجتمع، إلا أنها باتت اليوم تشكل ذريعة سخيفة للمتآمرين والضالعين في ضرب ما تبقى من بوادر عافية للنهوض، وما حصل من تلاعب وسرقة للأموال التي استثمر فيها المواطنون في القطاع المصرفي هو دليل سرقة منظمة وموصوفة وبرعاية جهة خارجية تمعن في زعزعة بنية المؤسسات في لبنان، وتشكل عامل حصانة وقوة لتلك المنظومة التي تبدو أكبر من الجميع".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
Lebanon 24
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
05:52 | 2022-11-19
19/11/2022 05:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
Lebanon 24
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
05:17 | 2022-11-19
19/11/2022 05:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
06:55 | 2022-11-19
19/11/2022 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمتابعة "مونديال 2022" في لبنان.. إليكم الحلّ الوحيد
Lebanon 24
لمتابعة "مونديال 2022" في لبنان.. إليكم الحلّ الوحيد
07:08 | 2022-11-19
19/11/2022 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءاتٌ طارئة من المصارف.. هذا ما عليكم معرفته الآن
Lebanon 24
إجراءاتٌ طارئة من المصارف.. هذا ما عليكم معرفته الآن
03:45 | 2022-11-19
19/11/2022 03:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:18 | 2022-11-19
في البقاع.. مُخيم للنازحين يتعرّض لإطلاق نار!
16:03 | 2022-11-19
خلال مداهمات للجيش.. ما الذي عُثر عليه في طرابلس؟
15:48 | 2022-11-19
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
14:54 | 2022-11-19
هذا جديد إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان
14:43 | 2022-11-19
بهية الحريري تتابع قضية المفقود محمد نجم وأوضاع مركز صيدا للدفاع المدني
14:25 | 2022-11-19
خبرٌ يهمّ الجميع عن الكهرباء.. هكذا ستُصبح الفاتورة بـ"الدولار"
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
19/11/2022 23:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
19/11/2022 23:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
19/11/2022 23:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact