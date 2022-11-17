سرقة "لمبات" الإنارة في ضهور بحنين

تعرّضت لمبات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في منطقة ضهور بلدة بحنين في المنية للسرقة من قبل مجهولين.





وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.

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