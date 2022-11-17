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لبنان

سرقة "لمبات" الإنارة في ضهور بحنين

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:54
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تعرّضت لمبات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في منطقة ضهور بلدة بحنين في المنية للسرقة من قبل مجهولين.


وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.
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