بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

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بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /35,000,000/$ خمسة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.