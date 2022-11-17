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لبنان

بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:59
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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
 
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /35,000,000/$ خمسة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة  "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

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