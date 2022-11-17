إطلاق نار يستهدف محلاً في طرابلس.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين أطلقوا النار على محلٍّ في منطقة التبانة في طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة. وعُلم أنّ إطلاق النار جاء نتيجة الإشكال الذي حصل يوم أمس.



ويعمل الجيش على تسيير الدوريات في المنطقة لإعادة الهدوء.

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