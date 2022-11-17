سلّم نفسه إلى القوى الأمنية... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ع.ح" سلم نفسه الى فصيلة التبانة في طرابلس، بعد قيامه صباحاً بإلقاء قنبلتي مولوتوف على المدخل الرئيسي لسجن القبة في طرابلس.

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