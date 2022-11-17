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لبنان

صورة مسربة من داخل سجن القبة.. هكذا ينام المساجين

Lebanon 24
17-11-2022 | 12:22
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إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، قيل إنّها مسرّبة من داخل سجن القبة في طرابلس، تُظهر كيف ينام السجناء داخله، في دلالة على الإكتظاظ.
 
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القبة

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