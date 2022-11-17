إصابتان جديدتان بالكوليرا... وهل من وفيات؟

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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل " إصابتين جديدتين رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 569، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 20".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.