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لبنان

المكاري غادر إلى تونس... والسبب؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 13:27
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 غادر وزير الإعلام  في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بيروت للمشاركة في القمة الـ18 للفرنكوفونية التي ستعقد في تونس، وتحديدا في جزيرة جربة في19 و20 من الشهر الجاري .

ويترأس المكاري الوفد الرسمي اللبناني، الذي يضم الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي،  سفير لبنان في تونس أنطوان فرنجية، سفيرة لبنان لدى اليونيسكو الدكتورة سحر بعاصيري، والدكتور جرجورة حردان .
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وتشارك في هذه القمة، التي  تتمحور حول موضوع "الترابط في كنف التنوع الرقمي دعامة للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني"، وفود تضم رؤساء حكومات ودول أعضاء في المنظمة العالمية للفرنكوفونية.
 
وينظم حفل الافتتاح في صالة الكازينو، حيث يلقي الرئيس التونسي قيس سعيد كلمة ترحيب تليها كلمة لرئيس حكومة ارمينيا نيكول باشينيان، ثم كلمة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، تليها تسلم وتسليم لرئاسة القمة بين ارمينيا  وتونس، ثم تبدأ فعاليات المؤتمربجلسة عامة ومناقشة جدول الأعمال والموافقة عليه.

وتتمحور الطاولة المستديرة الأولى حول التحول الرقمي كأداة أولية للفرنكوفونية، أما الطاولة الثانية فتتمحور حول موضوع المرأة والشباب كهدف أولي للفرنكوفونية.

كما ستكون هناك اجتماعات مغلقة تضم حصرا رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود للاعضاء المؤسسة لمناقشة "فرنكوفونية الغد" و"فقدان ثقة المواطن بالسلطة".

ومن المتوقع أن تختتم القمة أعمالها الاحد المقبل بمؤتمر  صحافي لإعلان القرارات .
 
وتجدر الاشارة إلى أن المكاري سيعقد سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع رؤساء دول وحكومات أجنبية مشاركة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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