"الهنشاك" انتخب لجنة تنفيذية جديدة

Advertisement

اعلن المكتب الإعلامي لحزب الهنشاك الإشتراكي الديمقراطي اللبناني في بيان، ان "الجمعية العمومية للحزب انهت أعمالها بمشاركة الأعضاء العاملين لفروع الحزب في لبنان، وناقش المجتمعون نشاط الحزب للفترة الماضية وأجروا تقييماً شاملاً لأعمال اللجنة التنفيذية السابقة، وإتخذوا قرارات وتوصيات للمرحلة القادمة".وأعادت الجمعية العمومية تأكيدها على "التوجهات السابقة في السياسة الوطنية"، وجددت "إلتزام مبادئ سيادة لبنان واستقلال الدولة وأحادية السلاح الشرعي".وشدد المجتمعون على اهمية "الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ضمن الطائفة الأرمنية، وتفعيل هذه الوحدة عملانيا".وانتخبت الجمعية العمومية "لجنة تنفيذية جديدة ضمت السادة:فانيك داكسيان (رئيسا)د. مارديك جامكوجيان (نائب رئيس)ديكران مهرانيان (أمينا للسر)اني يبريميان (عضو)سهاك غريبيان (عضو)د. سركيس بيديكيان (عضو)بول موغاليان (عضو)مهران شاهينيان (عضو)لوتفيك غودالازيان (عضو)"