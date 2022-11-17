كورونا لبنان... 66 إصابة جديدة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا تسجيل "66 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219928 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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