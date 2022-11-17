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لبنان

عبد المسيح لـ"الأنباء" الكويتية: التراجع عن ترشيح معوّض غير وارد

Lebanon 24
17-11-2022 | 17:00
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رأى عضو كتلة تجدّد النائب أديب عبد المسيح أن "الكلام عن تفكك القوى السيادية في دعم ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية يندرج في سياق الحملات التضليلية التي يمتهنها الاعلام الممانع، وفي طليعته اعلام حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، فمعوض كان وسيبقى حتى النهاية المرشح السيادي الوحيد في مواجهة محاولات حزب الله، لإبقاء قبضته على مفارق السلطة في لبنان".
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وأكد ان "التراجع عن ترشيح معوض غير وارد على الاطلاق، لا بل ان القوى السيادية تعمل بكد وجهد على توحيد صفوف المعارضة خلفه كمرشح سيادي لا يباع ولا يشترى، وقادر على انتشال لبنان من الغرق في محيطات جهنم، وما ازدياد نسبة الأصوات النيابية المؤيدة له سوى خير شاهد ودليل".
ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "لغة الفرض التي يمارسها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لانتخاب رئيس بالمواصفات التي تأمنها المقاومة، لغة خشبية مردودة إليه ومرفوضة بالمطلق، وذلك انطلاقا من ان البرنامج الرئاسي للمرشح ميشال معوض، ليس مقارعة المقاومة ومن خلفها قوى الممانعة، انما جمع اللبنانيين على كلمة سواء تحت سقف السيادة والشرعية والدستور والقوانين المرعية الاجراء، وإطلاق عجلة الإصلاحات، والسير بخطة وطنية اقتصادية تخرج لبنان واللبنانيين من جهنم". (الأنباء الكويتية)
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