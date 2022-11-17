عجز عن مقابلة شخصيات رفيعة

يستبعد مصدر في عاصمة اوروبية تمكّن رئيس تيار يتحرك حالياً، في الخارج، من مقابلة شخصيات رسمية رفيعة، يحاول ان يلتقيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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