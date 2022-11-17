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لبنان
اعتقدوا أنّها سقطت بمرور الوقت
Lebanon 24
17-11-2022
|
17:37
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تبيَّن أن لجوء إدارات مستقلة لإعلان الإضراب يرتبط الى حد ما بالمخاوف من ملاحقات، اعتقد المعنيون بها، انها سقطت بمرور الوقت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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