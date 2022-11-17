اعتقدوا أنّها سقطت بمرور الوقت

تبيَّن أن لجوء إدارات مستقلة لإعلان الإضراب يرتبط الى حد ما بالمخاوف من ملاحقات، اعتقد المعنيون بها، انها سقطت بمرور الوقت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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