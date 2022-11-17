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لبنان
خطوات استباقية
Lebanon 24
17-11-2022
|
17:41
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بدأت بعض المصارف خطوات استباقية لجهة الحؤول دون سحب كامل الرواتب الجديدة، ولا سيما التي تفوق الـ15 مليون ليرة على منصة صيرفة، بالسماح بسحبها كاملة، ضمن حساب فُتح بالليرة اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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