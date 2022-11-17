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لبنان
جلسات اللعب في الوقت الضائع!
Lebanon 24
17-11-2022
|
22:58
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كتب صلاح سلام في" اللواء": نتيجة جلسة أمس، أظهرت المنقسمين الجدد في خضم الإنقسامات السياسية والحزبية المحتدمة، بمعنى أن كتلة بحجم نواب التيار العوني بدأ التفسخ يضرب جوانبها بعد تصويت النائب إلياس أبو صعب للمحامي زياد بارود، ولم يتقيد بالورقة البيضاء، وكذلك حال التغييريين وبعض الكتل المستقلة الصغيرة.
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ولكن يبقى الأساس، أن النواب غارقين في مستنقعات الزواريب السياسية الضيقة، ويتوهم كل واحد منهم أن صوته هو المرجح في الإنتخابات الرئاسية، في حين أن الكبير والصغير يدرك أن القرار الحاسم في الإستحقاق الرئاسي ما زال خارج لبنان، وأن الجلسات التي تُعقد حالياً هي أشبه باللعب في الوقت الضائع، بإنتظار جلاء التسويات الخارجية، الإقليمية والدولية، والتي يبقى لبنان أحد ملفاتها المطروحة على طاولة المفاوضات المتعثرة حالياً.
إن طرح النائب معوض شعار «لبننة» الإستحقاق الإنتخابي خطوة شجاعة، ولكن غير قابل للتطبيق في ظل الإنقسامات اللبنانية، وإمتداداتها الإقليمية والخارجية، وهو الواقع المرير الذي يُعطل حالياً العملية الإنتخابية من أساسها، ويحوّل الجلسات المتتالية إلى مسرحية مملّة.
ولعل ورقة النائب جميل السيد تختصر المشهد بكلمات موجعة: فالج ما تعالج... وبقي أن يقول أن إسم الرئيس يأتي من الخارج!
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