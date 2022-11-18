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لبنان

"الكابيتال كونترول": لزوم ما لا يلزم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2022 | 01:45
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في ظل الإستمرار في تعيين جلسات للجان النيابية المشتركة من أجل مناقشة مشروع قانون"الكابيتال كونترول"، أشارت مصادر نيابية معنية "الى أن هذا القانون أصبح اليوم لزوم ما لا يلزم ، وأن عدد النواب الذين بدأوا يقتنعون بعدم جدواه بات أكثر من العدد الذي يؤيد إقراره بعد ثلاث سنوات من وقوع الأزمة الإقتصادية، كونه في ١٨ تشرين ٢٠١٩ كان ضروريا وإلزامياً لوقف الإنهيار ، أما اليوم فهو مضر ويكبل الإقتصاد ويحد من النهوض والإستثمار ".
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وقالت المصادر" لكل هذه الاسباب، فإن هذا القانون لن يمر بالرغم من أن البعض يريد إرضاء صندوق النقد الدولي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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