وزير البيئة: شكراً لكل من ساهم في الحد من حرائق الغابات

رد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على النائب وضاح الصادق عبر تويتر، قائلا: "شكرا استاذ وضاح. شكرا لكل من ساهم في الحد من حرائق الغابات".

واضاف: "في ظروف مالية وادارية صعبة، نجاح وزارة البيئة في تقليص مساحات الحرائق هذا الموسم نتيجة تعاون مع الجيش والدفاع المدني وإدارة الكوارث والبلديات والجمعيات وفرق المستجيب الاول".

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وتابع: "في البلد طاقات كثيرة، لكنها تحتاج قيادات مسؤولة".

شكرا استاذ وضاح



شكرا لكل من ساهم في الحد من حرائق الغابات. في ظروف مالية وادارية صعبة، نجاح وزارة البيئة في تقليص مساحات الحرائق هذا الموسم نتيجة تعاون مع الجيش والدفاع المدني وإدارة الكوارث والبلديات والجمعيات وفرق المستجيب الاول



في البلد طاقات كثيرة، لكنها تحتاج قيادات مسؤولة https://t.co/V4ABM3DH61 — Nasser Yassin (@nasseryassin) November 18, 2022

وكان النائب وضاح الصادق قال في تغريدة سابقة: "أداء وزير البيئة ناصر ياسين مليء بالإنجازات وأبرزها خفض مستوى الحرائق بنسبة تسعين بالمئة والكثير من النجاحات مما يثبت ما يمكن لوزير واحد أتى من صلب ١٧ تشرين أن يفعله رغم ضعف الإمكانات. الحكومة المقبلة يجب أن تضم فريق وزاري كامل يشبه وزير البيئة".