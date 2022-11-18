عملية غشّ تطال اللبنانيين.. والدولة تتحرك!

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على أبواب فصل الشتاء، عاد الاهتمام بوسائل التدفئة الاكثر اعتماداً، لا سيما مادة الغاز، التي تعتبر الأكثر طلباً في هذا الموسم. وفي هذا الاطار، أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان بعض الشركات المعبئة للغاز تعمل على الغش المواطن، حيث تقوم بتعبئة القوارير سعة 10 كيلوغرامات، بأقل من حجمها الطبيعي، ما دفع عددا من المواطنين الى تقديم شكاوى الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.وأشارت مصادر في الوزارة ، عبر "لبنان 24" الى ان الوزارة في صدد التحرك ازاء الشكاوى التي وصلتها، وهي ستكشف على هذه الشركات وتسطر محاضر ضبط بحق المخالفين.