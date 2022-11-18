Advertisement

لبنان

عن جدّ "صار بدّا عصا"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
18-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1011902-638043584027231927.jpg
Doc-P-1011902-638043584027231927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستخدمت في الجلسة السادسة المخصّصة نظريًا لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية تعابير جديدة، قد تكون أقرب إلى الواقع من أي شيء آخر. وهذه التعابير تعبّر عن حال القرف، التي تنتاب المواطنين عندما يشاهدون كيف يتصرّف أولئك، الذين إنتخبوهم قبل نحو ستة أشهر ليمارسوا المهام، التي على أساسها تمّ إنتخابهم.
Advertisement

أولى هذه المهام إنتخاب رئيس للجمهورية، إذ من دون هذه العملية الدستورية لا ينتظم العمل المؤسساتي في البلد، ولا تستقيم الحياة السياسية كما يجب، بإعتبار أن رئيس الجمهورية هو، وفق الدستور، رمز وحدة لبنان. ومن دون هذه الصفة يصبح هذا الرئيس كالملكية في بريطانيا. 
أمّا في ما خصّ هذه التعابير، والتي قالها أكثر من نائب، فهي تعبّر خير تعبير عمّا تعانيه البلاد من تأزم سياسي وأخلاقي، قبل التحدّث عن الأزمات الإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية والحياتية. 
قال أحد النواب: فالج لا تعالج. صار بدّا عصا. 
وقال آخر: دقّ الميّ بتبقى ميّ. 
ماذا تعني هذه التعابير؟ إنها تعني بكل بساطة أن "كلمة السرّ" الخارجية لم تأتِ بعد، أو بتعبير آخر أن الوحي لم يهبط بعد على نواب الأمّة، وأن هؤلاء النواب، الذين يمثلون اللبنانيين بمختلف أطيافهم الطائفية والسياسية والحزبية والمناطقية، مسيّرون وليسوا مخيّرين، وأن القرار ليس ملكهم وحدهم، أو أنهم لم يبلغوا بعد سن الرشد السياسي، وهم يحتاجون دائمًا إلى من يمسك أيديهم، ويدّلهم إلى الطريق تمامًا كما تمسك الأمّ أيدي أطفالها في الطرقات المزدحمة خوفًا من أن تدهسم سيارة يقودها سائق أرعن أو طائش. 
أمّا تعبير "صار بدّا عصا"، وقائلها هو النائب اللواء جميل السيد، الذي يعرف تمام المعرفة معنى هذا التعبير، الذي عاش لبنان في ظّله طوال حقبات طويلة في حياته السياسية منذ الإحتلال العثماني، مرورًا بالإنتداب الفرنسي وصولًا إلى الوصاية السورية، حيث كانت العصا هي التي تسيّر الأمور، وأحيانًا كثيرة كانت هذه العصا غليظة. ولم يكن يعترض سوى قلّة قليلة من الأحرار، الذين عُلّقت مشانقهم في ساحة البرج، وساروا بعدها في شوارع بيروت رافضين الإنتداب الفرنسي تحت شعار "لا للغرب ولا للشرق"، وأنتفضوا أخيرًا في وجه الوصاية السورية. 
ولكن هذه القلّة من اللبنانيين الأحرار، الذين نزلوا في 17 تشرين الأول إلى الشوارع والطرقات مطالبين بلقمة العيش الكريم، إنتخبوا نوابًا لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة ترجمة غضب الشارع بعمل جماعي إنقاذي واعد، خاب أملها وسقطت أحلامها. 
"صار بدّا عصا" يعني أننا في حاجة دائمة إلى من "يسوسنا". ويعني أيضًا أننا لم نتخطّ بعد سن المراهقة. ويعني أيضًا وأيضًا أننا لم نتعّلم شيئًا من تجارب التاريخ. ويكاد المرء يقول إن تضحيات الأباء والأجداد قد ذهبت سدًى.  
ما يدفع البعض إلى هذا النوع من التفكير المحبِط ما يشاهده كل خميس من تكرار لمسرحية فيها الكثير من الضحك الذي يبكي. فاللبنانيون يعيشون أبشع أنواع المآسي التي عرفتها البشرية قاطبة، وهم في غنىً عمّا أو عمّن يزيد إحباطهم إحباطًا. "فما فيهم مكفيهم". 
وماذا بعد؟ 
ماذا ينتظر نواب الأمّة حتى ينتخبوا رئيسًا للجمهورية، الذي ستواجهه مشاكل جمّة ومستعصية لم يعرفها أي رئيس آخر، حتى الذين واجهتهم مآسي الحرب اللبنانية؟ 
من يراقب حركة بعض النواب هذه الأيام يدرك تمام الإدراك أنه "صار بدّا عصا".    
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2022-11-18
04:41 | 2022-11-18
04:36 | 2022-11-18
04:08 | 2022-11-18
04:00 | 2022-11-18
03:59 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website