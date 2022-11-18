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لبنان

أرسلان: من باب النصيحة احترموا الأقدمية والأحقية

Lebanon 24
18-11-2022 | 02:27
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غرّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان عبر "تويتر" قائلا: "اليوم يُحال قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي على التقاعد هذا العميد المقدام والشجاع والوطني صاحب المناقبية العالية والحسّ المهني بعيداً عن السياسات الضّيقة، وآليت على نفسي عدم الدخول في صراع وجدال لا يقدّم ولا يؤخّر في هذا الملف والنهج المعتمد فيه".
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وأضاف: "لكن لا بد من التذكير أنّه حين طالبنا باحترام الأقدمية والأحقية في التعيين تمسّكنا بالعميد الحلبي وأصرّينا على تعيينه، وبعد ٣ أشهر من التأخير والمماطلة تمّ ذلك جوبهنا بحملةٍ ورفضٍ كبيرين لأسباب وحجج واهية وطالبوا حينذاك بكسر الأقدمية لتعيين ضابط آخر واليوم يريدون الإطاحة بكل المعايير أيضاً ونحن نقول من باب النصيحة، احترموا الأقدمية والأحقية وكفى ضرباً للمؤسسات والمراكز وكفى محاصصة".
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