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لبنان

بشأن انتخاب الرئيس.. برّي حسم هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2022 | 02:45
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اعتبرت أوساطٌ سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قرّر في وقتٍ سابق فتح النقاش العلني في مجلس النواب بشأن "نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة".
ووفقاً للمصادر، فإنّ النقاش الذي حصل خلال جلسة الخميس، كان مُحضراً له من قبل برّي، واللافت أنه كانت لديه ورقة تضمّ تصريحاً للنائب سامي الجميل منذ العام 2007 بشأن نصاب الجلسات، باعتبار أن الأخير هو الذي طرح هذه المسألة للنقاش أكثر من مرّة مؤخراً في المجلس النيابي.
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ورأت الأوساط أنّ برّي فعلها حقاً بحسم مسألة النصاب بشكل فوريّ داخل مجلس النواب باعتبار أن هذا الأمر يثير حساسيات كثيرة قد تُفاقم أزمة الاستحقاق الرئاسيّ، وأضافت: "فعلاً، هذا ما حصل، ويمكن اعتبار أنّ مسألة نصاب جلسات انتخاب الرئيس قد أصبحت وراءنا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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