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لبنان

منخفض جوي جديد يتجه نحو لبنان.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 02:53
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كتب الأب ايلي خنيصر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطقس في الأيام المقبلة، مشيراً الى ان منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تنعم بطقس خريفي دافئ نهاراً وبارد ليلاً، ومشمس خلال الويك اند يتحوّل الى غائم على الجبال مع ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، ويعود هذا الاستقرار الجوَي الى نشاط المرتفع شبه مداري فوق الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين، لغاية مطلع الاسبوع المقبل.
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هذا، ويُظهر القطب الشمالي ثورة عنيفة على كندا وولايات اميركية عديدة، بحيث ادّى النشاط القطبي الى انهيار درجات الحرارة حتى لامس 25 تحت الصفر في عدة مناطق، فضربت العواصف الثلجية كندا وحاليا نيويورك وغيرها من الولايات الوسطى والشرقية،
طقس يومي السبت والاحد في لبنان، غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب تدفق الرياح الجنوبية الشرقية على المنطقة.
منخفض جديد يتجه من جنوب اوروبا نحو تركيا واليونان وسوف يؤثر على لبنان وسوريا وفلسطين اعتباراً من منتصف الاسبوع يترافق مع تدني بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل ليوم السبت:  25 نهاراً و 18 ليلاً  
في البقاع: 18 نهاراً و 09 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 07 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و  02 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة 
الضغط الجوّي: 1024hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 25 درجة
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