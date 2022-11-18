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لبنان

نائب "حزب الله" ينضمّ إلى صفوف "الكتائب"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2022 | 03:15
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لوحِظ أنّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن اختار المكوثَ في صف المقاعد الذي يضمّ نوّاب حزب "الكتائب اللبنانيّة" داخل مجلس النواب، وذلك خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تُجرى منذ أواخر أيلول الماضي.
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اللافت هو أنّ تواجد الحاج حسن إلى جانب نواب "الكتائب" جاء في خضمّ السجال الحاد الذي دارَ بين النائبين نديم الجميل وقبلان قبلان بسبب نصاب الجلسات وإشارة الأخير إلى أنّ نصاب جلسة انتخاب الرئيس الرّاحل بشير الجميل عام 1982 جرى تأمينهُ عبر الملالات والدبابات الإسرائيليّة.
 
من جهتها، قالت مصادر في مجلس النوّاب لـ"لبنان24" إنّه "لا علاقة لإدارة المجلس بالأماكن التي يمكث عليها النواب، أي أنّه لا يجري تحديد المقاعد التي يجب على كل كتلة الجلوس عليها".
وأضافت: "يحق لكل نائب الجلوس في المكان الذي لا يريده".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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