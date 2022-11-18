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لبنان

حبشي رداً على كلام باسيل: فاقد الشيء لا يعطيه

Lebanon 24
18-11-2022 | 03:38
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دعا النائب أنطوان حبشي الى الخروج من الاصطفافات السياسية والاحتكام الى الدستور، والارتكاز على الإرادة في إعادة بناء الدولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال حبشي في "حديث الى صوت كل لبنان" إن على المجلس النيابي أن يلتئم حتى من دون دعوة لانتخاب الرئيس، والحل الفعلي للأزمة الراهنة يكمن في التزام النواب بتأمين النصاب في الدورة الثانية ولتفضي الانتخابات الى ما ستفضي اليه.
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وشدد على ضرورة عدم الاتيان برئيس لا يكون لبنان في أولويته، مشيرا الى ان هناك فريقا لن يسمح بتطبيق الدستور ويريد أن يأتي برئيس يبقي الأمور كما هي ولا يسأل ولا يسائل.

وردا على كلام النائب باسيل الأخير، قال حبشي: فاقد الشيء لا يعطيه.
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