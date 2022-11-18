البعريني: لا فيتو على أحد بمن فيهم معوض

انتقد النائب وليد البعريني الأسلوب الذي يعتمده مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى أنّ الاستمرار بهذا النهج لن يؤدي الى النتيجة المرجوة وهي انتخاب رئيس يحاكي تطلعات المواطنين.

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واسف البعريني في حديث الى "صوت كل لبنان"، لعدم توصّل الاتصالات والمشاورات القائمة على خط الاستحقاق الرئاسي الى حلّ. وأضاف: الاتصالات بمثابة دق المي مي.

ورداً على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" الأخير، حول عدم إمكانية انتخاب رئيس من دون موافقة تكتل لبنان القوي، دعا البعريني حزب "القوات اللبنانية" الى القيام بدوره كأكبر قوة مسيحية في فتح باب الحوار مع أصحاب القرار من أجل التوصل الى توافق حول هويّة الرئيس العتيد".

واضاف: "نحن ككتلة اعتدال لسنا بعيدين عن القوات وكذلك اللقاء الديمقراطي وكتلة التجدد".

وقال البعريني: "لا فيتو على أحد بمن فيهم النائب ميشال معوض الذي له مكانته السياسية".