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لبنان

بحصلي: لتحديد أنواع السلع المصنعة محلياً

Lebanon 24
18-11-2022 | 03:44
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حذر رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، من مغبة اهتزاز الأمن الغذائي للمواطنين، جراء تقاعس الدولة في اصدار لوائح السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
وشرح بحصلي في حديث الى "صوت كل لبنان" بيان النقابة الأخير، مشدداً على ضرورة الاستعجال في نشر جداول أسعار واضحة، منعاً من الوقوع في فوضى التسعير والتفلت.
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ورأى بحصلي أنّ الدولة تستعجل بفرض الرسوم الجديدة على الأصناف، فيما تسعى النقابة الى الحفاظ على أسعار السلع التي لا تخضع للدولار الجمركي وعدم رفعها.
وطمأن بحصلي الى أنّ السلع التي لا تلحقها ضريبة الجمرك يجب ألا يرتفع سعرها، فيما الأصناف التي تدفع الى حد 10 في المئة سيلحقها زيادة نسبتها 4 في المئة، أما الأصناف التي تدفع 35 في المئة كالخضر المعلّبة فسيلحقها ارتفاعٌ نسبته 12 في المئة على الأقل.
ودعا بحصلي الى تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، من اجل تحديد أنواع السلع المصنعة محليا والتي تكفي السوق المحلية.
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