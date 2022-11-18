القاضي سهيل عبّود: "حان وقت إحداث التغيير"

اعتبرَ رئيسُ مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أن "لا قضاء مستقلاً من دونِ تفعيلٍ لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".



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وخلال احتفالٍ قسم اليمين القانونيّة لـ34 قاضياً مُتدرجاً، قال عبّود: "إنّه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء ووحدة قضائية مواكبة من السلطة والإعلام وهيئات المجتمع".