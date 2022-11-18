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لبنان

القاضي سهيل عبّود: "حان وقت إحداث التغيير"

Lebanon 24
18-11-2022 | 03:59
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اعتبرَ رئيسُ مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أن "لا قضاء مستقلاً من دونِ تفعيلٍ لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت". 
وخلال احتفالٍ قسم اليمين القانونيّة لـ34 قاضياً مُتدرجاً، قال عبّود: "إنّه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء ووحدة قضائية مواكبة من السلطة والإعلام وهيئات المجتمع". 
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