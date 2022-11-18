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لبنان

ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 04:36
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ارتفع، سعر صفيحة البنزين الــ 98 أوكتان 4000 والــ 95 أوكتان 3000 ليرة، في حين تراجع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 3000 ليرة

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 814000 ليرة
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– بنزين 98 أوكتان: 832.000 ليرة
– المازوت: 870.000 ليرة
– الغاز: 449.000 ليرة.
 

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