ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع، سعر صفيحة البنزين الــ 98 أوكتان 4000 والــ 95 أوكتان 3000 ليرة، في حين تراجع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 3000 ليرةوأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:– بنزين 95 أوكتان: 814000 ليرة– بنزين 98 أوكتان: 832.000 ليرة– المازوت: 870.000 ليرة– الغاز: 449.000 ليرة.