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لبنان

عن فرنجية وباسيل.. ماذا قال جميل السيّد؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 04:44
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بين فرنجية وباسيل، صحيح أن حبْل المودة بينهما مفقود منذ سنوات سوى التشابه في بعض المواقف الإستراتيجية، ولكن لبنان اليوم في خضم إستحقاقات خارجية وداخلية ستسفر عنها صورة الدولة اللبنانية لسنوات، وكُل كلمة أو موقف من هنا وهناك له نتائج، والأسوأ أن تطلق النار قصداً أو بالخطأ على نفسك".
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