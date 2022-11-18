كيف سيكون الطقس خلال الويك آند؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من ظهر اليوم الجمعة، فيتحول الى خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء احتمال هطول أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية خلال النهار، على ان تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة .الأحد: صاف اجمالا خلال النهار مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة .- الحرارة على الساحل من 18الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 19 درجة.