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لبنان

إحتراق شاحنة لنقل البضائع (صور)

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:36
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مقصورة شاحنة لنقل البضائع في خيزران-الزهراني.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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